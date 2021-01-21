A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın başında olduğu Turkuvaz Medya'ya bağlı A Haber’de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ’a saldıran ve gözaltına alınan iki şüpheliden Abdurrahman Gülseren’in, “Erdoğan’ı indireceğiz” dediği görüntüleri yayınlandı.
Geçen hafta, cuma günü evinin önünde saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, hastanede tedavi altına alınırken, iktidar medyasının konuyu haberleştirmemesi tepki çekmişti.
Öte yandan, Özdağ’a saldıran ve gözaltına alınan iki şüpheliden Abdurrahman Gülseren’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri ortaya çıkmıştı. Gülseren'in “Erdoğan günümüzün Üçüncü Abdülhamid’i. ikinci Abdülhamid’i biz indirdik, üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah” dediği görülmüştü.
A HABER O VİDEOYU YAYINLADI
A Haber, Gülseren’in söz konusu açıklamasına canlı yayınında yer verdi. “Saldırganın ülkücü olduğu iddiası MHP tarafından yalanlanmıştı” denilen haberde, şüpheli Gülseren’in Erdoğan ile ilgili sözlerine dikkat çekildi.
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