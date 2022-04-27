A Haber'den sosyal medyada gündem olan 'motosiklet' haberi: Açıklama geldi
Motobike İstanbul 2022 fuarında A Haber muhabiri Murat Dada ile fuar görevlisi arasında geçen diyaloğa ilişkin açıklama geldi.
A Haber muhabiri Murat Dada'nın Motobike İstanbul 2022 fuarında görevliyle arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem olmuştu.
Dada'nın “minyatür” dediği motor için görevli “Minyatür değil bu” derken, sunumuna devam eden Dada bir diğer motorun ise amatörler için olduğunu söylediği sırada “Amatörler için değil, profesyoneller için” yanıtı geldi.
Görüntülerin gündem olması üzerine A Haber'den resmi açıklama geldi. Kanalın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "A Haber ile ilgili sosyal medyada başlatılan linç kampanyasında, kendi haberimizden kırpılarak servis edilen görüntü muhabirimiz ve fuar görevlisinin habere kattıkları mizahtan ibarettir" denildi.
Açıklamada, "Kanalımızı yalan haberlerle hedef alanlar hakkında hukuki süreç başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Kedi katiline 2 yıl hapis
- Karaismailoğlu'nun 'hızlı tren' açıklaması gündem oldu
- İstanbul'da korkutan görüntü
- A Haber'den 'motosiklet' haberine açıklama
- Meksika’da askeri helikopter düştü
- Polisten sabaha karşı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Polisten sabaha karşı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma