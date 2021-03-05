A101 işçilerinden fazla çalışmaya isyan

05 Mart 2021 Cuma, 16:59

Mağaza-Market Sendikası A101 Koordinasyonu tarafından işçilere yaptığı çağrı şu şekilde:

TÜM A101 İŞÇİLERİNİ 07.30’DA İŞBAŞI YAPMAYA İTİRAZ ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Şehirler yeni normalleşme sürecine girdi. A101 marketler zinciri ise yeni düzenlemeye göre çalışma saatlerini planlayıp işçilere bildirdi. A101 patronları, yeni düzenlemeye göre işçilerden sabah 07.30’dan akşam 20.00’ye kadar çalışmasını istedi.

Mağaza Market Sendikası A101 Koordinasyonu Üyesi İşçiler Anlatıyor:

Diyarbakır'dan üyemiz: A101'de 4 senedir çalışıyorum. Bugüne kadar hakkımızın bir kere bile verildiğini görmedim. Kasaya bak, reyona koş, sevkiyata koş... Sabahtan akşama kadar bunların hepsini yapıyoruz. Dezenfektan kullanmaktan ellerimiz patladı. Bir gün olsun rahatça çalışabilmek istiyoruz. Ama baştakiler bizi saat 07.00'de mağazalara dikiyor. Evimden 06.00'da çıkmak zorundayım. 12 saat çalışıp çocuklarımın yüzünü bile doğru düzgün göremeden yatmak zorundayım. Bu işçilik değil kölelik. Bizi koronadan öldürmediler ama zulümle öldürecekler.

İstanbul'dan üyemiz: Ben markete yakın bir yerde oturmuyorum. Toplu taşımaya binmek zorundayım. En erken minibüs sabah 07.00'ye doğru geliyor. Eğer kaçırırsam sonraki minibüs 20 dakika sonra. İşe geç kalırsak duymadığımız laf kalmıyor. Bizi insan yerine koymadan azarlıyorlar. Bu sabah saat 07.00'de mağazada mıyız diye bizi kontrol ettiler. Pos cihazının fotoğrafını çekip yöneticilerin bulunduğu gruplara attık. Ben mağaza sorumlusuyum. Dün de 07.00'de mağazadaydım ama akşam ancak 20.30'da mağazayı kapattım. Bizim itirazımızı duymaları gerekiyor. Saatlerin düzenlenmesini istiyoruz.

Antalya'dan üyemiz: Biz 5 eleman çalışıyorduk, pandemi sebebiyle 4'e düşürdüler. Her iş bizim üzerimize yığıldı. En yoğun mağazalardan biriyiz, müşteri eksik olmuyor. Bu yoğunluğa rağmen "iyi misiniz" diye suratımıza bakan bir kişi yok. Ben çocuklarıma ekmek götürmek için bunca şeye katlanıyorum. İşsizlik var, kolay değil yeni iş bulmak. Dün sabah mağazayı 07.30'da açtık. Yöneticiler 07.30-20.00 diye program göndermiş ama bu gerçek değil. Bizi 07.00'de çağırıyorlar. Akşam 20.00'de çıktığımı hiç hatırlamıyorum. Yine bizi saatinde bırakmayacaklar. Raf düzenleyeceğiz, ürün sayacağız, sevkiyat bekleyeceğiz. Eve gidişimiz geceyi bulacak. Biz bugüne kadar sustuk. Sustuğumuz için hep üstümüze geldiler. Suç biraz da bizde ama artık susmamamız gerekiyor. Onlar hep bize sendika yasak diye anlattı ama yasak olmadığını da öğrendik. Korkarak, çekinerek bir şey değişmedi bugüne kadar. Tüm yapılanlara ben yeter diyorum. Çoğalırsak bizi görecekler, bunu da biliyorum.

MAĞAZA - MARKET SENDİKASI A101 KOORDİNASYONU'NDAN TÜM İŞÇİLERE ÇAĞRI

1. Biz sabah 07.30’dan gece saatlerine varana kadar o mağazalarda kalacağımızı biliyoruz. Çünkü A101, puantajlarımıza “mesai” saatlerimizi yazmıyor.

2. Daha gün doğmadan yollara düşeceğiz. Çalıştığımız market içinde gün doğdu mu battı mı, bilmeyeceğiz. 07.30’da açılış yapmak istemiyoruz.

3. Siz yol paralarımızı vermekten, primlerimizi bile yatırmaktan kaçınan bir firmasınız. 07.30’da işe başlayıp ücretsiz çalışacak köle mi arıyorsunuz?

Tüm A101 işçilerini, bizim gibi itiraz etmeye ve bu çalışma saatlerini kabul etmemeye çağırıyoruz. Biz köle değil işçiyiz! Her iş yerinde, her mağazada “07.30’da gelemeyiz” diyelim. A101 patronları bu saatleri yeniden düzenleyecek! Birleşirsek kazanırız.

Mağaza-Market Sendikası

A101 Koordinasyonu