a2 TV, Kardeş Payı dizisinin tekrarında 'dolar' repliğini sansürledi

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ATV’nin yan kanalı a2 TV’de, tekrarı yayınlanan Kardeş Payı dizisinde, "Tek bir sözünle doları 2 TL’nin altına bir sen indirebilirsin" sözü sansürlendi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 10:53

İktidara yakınlığıyla bilinen ATV'nin yan kanalı olan a2 TV, tekrarını yayınladığı Kardeş Payı dizisini sansürlemesiyle gündeme geldi. Yayın sırasında, Ahmet Kural’ın canlandırdığı Metin Özdemir karakterinin “Tek bir sözünle doları 2 TL’nin altına bir sen indirebilirsin” sözü sansürlendi.

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