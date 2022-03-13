a2 TV, Kardeş Payı dizisinin tekrarında 'dolar' repliğini sansürledi

13 Mart 2022 Pazar, 10:53

İktidara yakınlığıyla bilinen ATV'nin yan kanalı olan a2 TV, tekrarını yayınladığı Kardeş Payı dizisini sansürlemesiyle gündeme geldi. Yayın sırasında, Ahmet Kural’ın canlandırdığı Metin Özdemir karakterinin “Tek bir sözünle doları 2 TL’nin altına bir sen indirebilirsin” sözü sansürlendi.