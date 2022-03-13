a2 TV, Kardeş Payı dizisinin tekrarında 'dolar' repliğini sansürledi
ATV’nin yan kanalı a2 TV’de, tekrarı yayınlanan Kardeş Payı dizisinde, "Tek bir sözünle doları 2 TL’nin altına bir sen indirebilirsin" sözü sansürlendi.
İktidara yakınlığıyla bilinen ATV'nin yan kanalı olan a2 TV, tekrarını yayınladığı Kardeş Payı dizisini sansürlemesiyle gündeme geldi. Yayın sırasında, Ahmet Kural’ın canlandırdığı Metin Özdemir karakterinin “Tek bir sözünle doları 2 TL’nin altına bir sen indirebilirsin” sözü sansürlendi.
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