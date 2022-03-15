AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

15 Mart 2022 Salı, 09:23

AB Dönem Başkanı Fransa'dan yapılan açıklamada, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.