AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketini onayladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 09:23

AB Dönem Başkanı Fransa'dan yapılan açıklamada, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

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