ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi, görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Sarayburnu’na gelen ABD donanmasına ait 6. Filo'da görev yapan savaş gemisini karşılayan TGB üyelerinin ABD askeri personeline çuval geçirdiği görüntüler ortaya çıktı.
ABD donanmasının 6. Filosu'na ait 71 Bordo numaralı ‘USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi 2 Kasım 2021 tarihinde Sarayburnu Limanı'nda demirlemişti.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) 17 kişi ise yaptıkları eylemde, söz konusu gemide mühendis olan ABD’li Adrian Roman Tyrone’un başına çuval geçirilmişti.
TGB üyesi 17 kişi hakkında 14'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Aydınlık gazetesi TGB'lilerin ABD askeri personeline çuval geçirdiği görüntüleri paylaştı.
Paylaşılan videoda TGB üyelerinin ABD savaş gemisinde görev yapan askeri personele çuval geçirdiği görüldü.
İDDİANAME
TGB üyesi 17 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. Şüphelilerin iştirak halinde müştekinin etrafını sarıp, ellerini tutup kafasına çuval getirdiklerinin anlatıldığı iddianamede, müştekinin bir yere gitmesini cebir kullanmak suretiyle engelledikleri iddia edildi. Eylemin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli haline vücut verdiği bu nedenle tüm şüphelilerin ayrı ayrı, birden fazla kişi ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu oluşturduğu değerlendirmesi yapılmıştı.
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