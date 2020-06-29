ABD’de bir çift, eylemcilere silah doğrulttu

29 Haziran 2020 Pazartesi, 15:55

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar etkisini sürdürürken, St. Louis kentinde bir çift, ırkçılık karşıtı protestoculara silah çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Mark ve Patricia McCloskey çiftinin, evlerinin önünden geçen göstericilerin üzerine silahla yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, protestocuların “Ateş etmeyin, burada çocuklar var” dediği görülüyor.







