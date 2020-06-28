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ABD'de dehşete düşüren görüntüler! 1 kişi can verdi

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentindeki protestocuların bulunduğu bir parkta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2020 Pazar, 11:29

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentindeki protestocuların bulunduğu bir parkta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

Acil servis teknisyeni 26 yaşındaki Taylor, 13 Mart'ta Louisville narkotik birimi dedektifleri tarafından evinin ön kapısında 8 kez vurularak öldürülmüştü. Protestocular parkta çadır kurmuş ve orada kalıyorlardı.

Saldırı anına ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda silahlı bir kişinin nişan alarak ateş açmaya başladığı görüldü.

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