ABD'de güreş karşılaşmasında kavga: Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
Roman Reigns lakaplı Amerikan profesyonel güreşçisi şampiyonluk konuşması sırasında rakibi Owens Fight adlı güreşçiyle tartışma yaşadı. Roman Reigns rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı.
ABD'de Amerikan güreşleri karşılaşmasında çıkan kavga damga vurdu. Amerikan profesyonel güreşçisi Roman Reigns, rakibi Owens Fight'i yenerek, adını şampiyonluğa yazdırdı.Şampiyonluk konuşması için ringte açıklamalarda bulıunan Roman Reigns, rakibi Owens Fight ile tartışmaya başladı. Hızını alamayan şampiyon güreşçi Roman Reigns, Owens Fight'i ringten 5 metre aşağıya fırlattı. Yere çakılan Owens Fight, düştüğü yerden bir süre ayağa kalkamadı. Owens Fight lakaplı güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, durumunu iyi olduğu belirtildi.
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