ABD'den İsrail'e 14 bin tonluk bomba hediye
ABD, İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin tonluk bomba hediye etmeye hazırlanıyor. Hediyenin cuma günü ABD Temsilcisiler Meclisi'ne sunulacağı belirtildi.
ABD, Ortadoğu'da İran ve Hizbullah'a karşı önlem almak için İsrail'e jest yapmaya hazırlanıyor. ABD ve İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD ordusunun envanterinde bulunan GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın, İsrail’e verilmesi için ABD Kongre üyeleri Josh Goetheimer ve Brian Mast, iki partili bir yasa tasarısı sunmayı planladığı açıklandı.
Yasa tasarısı ABD Kongresinde kabul edilirse, 14 bin kiloluk bomba, İsrail’e verileceği aktarıldı. “Sığınak Yok Eden Bomba” (Bunker Buster) olarak bilinen ve nükleer başlığa sahip olmayan bu bomba, en dayanıklı sığınakları bile yok ettiği ifade edildi.
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