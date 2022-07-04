AB’den aday ülke statüsü alamayan Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, Avrupa Birliği’nden (AB) “aday ülke statüsü” alamayan hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa indi.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:34

Avrupa Komisyonu’nun 17 Haziran’da Gürcistan’a Avrupa Birliği (AB) için “aday ülke statüsü” vermemesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi.

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