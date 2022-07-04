AB’den aday ülke statüsü alamayan Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, Avrupa Birliği’nden (AB) “aday ülke statüsü” alamayan hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa indi.
Avrupa Komisyonu’nun 17 Haziran’da Gürcistan’a Avrupa Birliği (AB) için “aday ülke statüsü” vermemesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi.
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