ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı

16 Mart 2022 Çarşamba, 15:05

Antalya'da eşi Ferdane Şaşman Keith (46) ile yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünyayı dolaştığı bisikleti, Haşim İşçan Mahallesi’ndeki Sevgi Apartmanı'nın bodrum katından, cumartesi gece yarısı kilidi kesilerek çalındı.

Polise şikayetçi olan Bryan Keith, "Çok hatıram var o bisiklette. Almanya, Danimarka, İsveç, Japonya, Endonezyo, Güney Kore gibi onlarca ülkeyi o bisikletin üzerinde gezdim, dolaştım. Bu bisiklet sadece bisiklet değil, maddi önemi yok ama onlarca ülke katettiğim hatıralar biriktirdim. Hatıralarımızın bulunup bize geri verilmesini istiyorum. İnşallah bulunur" dedi.



