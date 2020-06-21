Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi.
Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti. Söz konusu görüntülerde, bir acemi er yatakhanede sıkıştırılıyor ve ere 'devrecilik' adı altında eziyet ediliyor. Erlerin bir acemi eri aralarına alarak uyguladıkları psikolojik şiddet sosyal medyada büyük tepki topladı. Yatakhanede bazı erlerin, acemi askere yapılan eziyeti önlemeye çalıştığı görüntülere yansıyor ama "Buranın ağası benim ulan" diyen bir asker, acemi ere eziyet etmeye devam ediyor. Acemi ere hakaret eden askerler, fiziki tacizlerini de video boyunca sürdürüyor.
Bunun üzerine bir koğuşta çekildiği anlaşılan ve 4-5 Haziran tarihlerinde sosyal medyada yer alan görüntülerdeki askerlerin kimlikleri tespit edilerek ilgili birlik komutanlarınca idari ve hukuki işlem uygulandı.
Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde, sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.
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