Açıktan Psikoloji eğitimine öğrencilerden tepki!

16 Temmuz 2020 Perşembe, 18:38

İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’ta bulunan kampüsünde öğrenciler Psikoloji bölümünün Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programına dahil edilmesi üzerine üniversite kapısı önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Öğrenciler, ''Bizlerin ter dökerek ürettiği bilim ayaklar altına alınıyor. Bizim üzerimizden para kazanan rektörlerle geçinemiyoruz! Psikoloji eğitimi örgün öğretim dışında alınamaz. Bilgisayar başında test çözülerek toplum için bilim üretilemez'' dedi.

İÜ öğrencileri ve psikologlar basın açıklamasının ardından açık kürsü oluşturarak taleplerini ve sorunlarını tartıştı. Öğrenciler, 20 Temmuz 2020 saat 13.00'da rektörlüğe dilekçe verilmesinin kararlaştırılmasının ardından eylemlerini sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), yaptığı duyuruyla yeni ön lisans ve lisans programlarını açıkladı. Buna göre ilk defa öğrenci alacak lisans programları arasında Psikoloji, Spor Bilimleri, Rekreasyon, ön lisansta da Spor Yönetimi, Marka İletişimi, Grafik Tasarımı programları yer aldı.