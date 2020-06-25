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Acılı anne isyan etti: Bunlar tavuk hakimi!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada müşteki avukatların beyanları alınıyor. Tren faciasında çocuğunu kaybeden bir annenin feryadı ise kameraya yansıdı. Acılı anne, "25 kişinin canından bahsediyoruz. Hakim kalkmış tanık olarak gelmiş adama 'Tavuklar telef oldu mu?' Sen telef ol! Ne demek tavuklar telef oldu mu ya? Biz can derdindeyiz bunlar tavuk derdinde. Bunlar tavuk hakimi hepsi. Hiç bir şey konuşmak istemiyorum artık! Reziller rüsvalar hiç bir şey değiller! Söylediğim tüm haklılık çabamdan dolayı da isterlerse beni de içeriye atsınlar. Bütün doğruyu söyleyenleri içeriye atıyorlar" diye isyan etti.
25 Haziran 2020 Perşembe, 14:57