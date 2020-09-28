Acun Ilıcalı yayına bağlanıp Ahmet Çakar'a yanıt verdi

28 Eylül 2020 Pazartesi, 12:05

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından eski hakem Ahmet Çakar ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

"HİÇ YAKIŞMADI"

Çakar, derbiyi stattan takip eden Acun Ilıcalı ile ilgili "Ne sıfatla orada maçı izliyor?" ifadesini kullanması üzerine canlı yayına katılan Ilıcalı, "Burada çok önemli bir konu var. Şu anda orada yorumcu olarak durduğu bir yerde Ahmet Hocam'a böyle bir protokolü es geçip hiç araştırmayıp yayının ortasında 'Acun ne sıfatla orada duruyor' beni hedef göstermesi benim Ahmet Hocam'a, değerli hocama hiç yakışmadı." dedi.

Uzatmayalım diyen Ahmet Çakar'a Acun Ilıcalı şöyle yanıt verdi: Program için iyi durmaz böyle şeyler. Bir dost olarak uyarıyorum.

"FENERBAHÇE İYİ TAKIM OLMUŞ"

Öte yandan Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını sonuna kadar devam ettireceğini söyleyen Çakar, "Bu Fenerbahçe iyi takım olmuş. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son ana kadar gidebilir. Fenerbahçe belki bugün çok fazla net gol pozisyonu üretemedi ama şanslar yakalandı. Hepsinden önemli iyi takım olmuş" şeklinde konuştu.



