Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga: Belediye başkanı darp edildi

10 Eylül 2020 Perşembe, 18:53

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 3'üncü oturumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi.

Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı. Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı.

AKP Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi.

Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı.

YUMRUKLU KAVGA

Bu sırada AKP grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren partilisi Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül arasında tartışma çıktı.

Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe darbedildi. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediyeye yakın bir özel hastaneye götürüldü.

"KARŞI TARAF SALDIRIYA KALKTI"

Adana'nın lehine olan bir yatırım oylamasından bazı isimlerin rahatsız olduğunu belirten Karalar, "Arkadaşlarımızın yazdığı bir projeden dolayı 6 milyon dolarlık bir hibe kazanıldı.Cumhur İttifakı üyesi arkadaşlarımız, ‘Bunu gelecek aya alalım, bir ay daha inceleyelim ve Meclis'ten geçirelim’ dediler."Fakat bir ay geçmesine ve bu işlerin süreli olmasına rağmen bu ay da Meclis'e gelemedi. Biz de 6 milyon dolarlık hibeyi kaçırmamak ve Adana açısından son derece kazançlı olacak olan, gayrimenkul mübadelesiyle borcu kapatarak, bir firmayla fesih gerçekleştirmek için kanunun belediye başkanına verdiği yetkiye dayanarak ilgili maddeleri gündeme aldık. Oylama yaptık ve vicdanlı Meclis üyelerine teşekkür ediyorum; Adana’nın çok lehine iki madde olduğu için oy çokluğuyla geçti. Bundan rahatsız olan bazı arkadaşlar biraz agresif davrandılar. Bunun üzerine yerinden kalkan bir arkadaşımız, ‘Gereksiz bağırıyorsunuz, oturun’ diye müdahale etmeye kalkınca, karşı taraf da saldırıya kalktı" dedi.

"ENGELLEMEK İSTİYORLAR"

Zeydan Karalar, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Bizim arkadaşlarımızın darbesiyle bir belediye başkanının dişinin kırıldığı iddia ediliyor ama biz görüntüleri paylaştığımızda bizatihi kendi arkadaşı tarafından darbeye maruz kaldığı görülecektir tabii ki halkın doğru bilgilendirilmesi konusunda biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu görüntülerin tamamı basınla paylaşıldığında siz de göreceksiniz” ifadelerini kullandı.Özellikle Meclis üyesi Vedat Gündoğan’ın Adana’nın önünü tıkadığını dile getirdim. 45-50 milyon hibe alacağız, bunun neresi kötü? Vedat Gündoğan Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik şartlarının çok kötü olduğunu kendisi de beyan etti zaten. Her şeye rağmen biz barışçıl ve Adana’nın lehine iş yapmaya çalıştıkça, bunu engellemek istiyorlar. Yaklaşık 100 milyon alacağı var firmanın. Biz bunun karşılığında 70 milyon edecek gayrimenkul öneriyoruz. Oradan yaklaşık 30 milyon belediyenin kârı olur. Ayrıca bunu yapmazsanız, para olarak bunu ödemek zorunda kalırsanız en az 30 milyon da vade farkı ister. Adana’yı 60 milyon lira daha zarara sokmak olmaz. Tamamen Adana’nın lehine getirdiğimiz iki madde bu. Bunu ertelemek, gündeme getirmemek, geçmesini engellemek kimin faydasına. Bu olsa olsa Zeydan Karalar iş yapmasın anlamını taşır.”