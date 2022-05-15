Adana’da bu da oldu! Şalgam suyuyla motosiklet söndürdüler

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Adana'da Cuma günü otogarda bulunan bir motosiklet alev aldı. Yangın tüpü çalışmayınca otogarda şalgam satan Veysel Kaplan, yangını şalgam suyuyla söndürdü.

İHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 11:10

Adana’da yanan bir motosikleti yurttaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken, şalgamcı Veysel Kaplan, “Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/adanada-bu-da-oldu-salgam-suyuyla-motosiklet-sondurduler-1936066 


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