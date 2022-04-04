Adana’da iki grubun kavgasında silahlar patladı: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi 3760 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine silahla saldırdı. Silahlı kavgada M.K., Ö.A. ve S.A. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ö.A.’nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olay sonrası çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor.
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