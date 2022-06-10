Adana'da yağış sonrası heyelan; mahalle yolu kapandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Mahalleyi ilçeye bağlayan yol, toprak yığını nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

DHA
10 Haziran 2022 Cuma, 13:05

Kozan'da dün akşam başlayıp, gece boyunca süren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Mahyalar Mahallesi'nde yağış sonrası heyelan meydana geldi. Mahalleyi ilçeye bağlayan yol, toprak kaymasıyla kapandı.

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Adana Heyelan yağış

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