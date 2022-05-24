Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

24 Mayıs 2022 Salı, 13:15

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele çalışmaları kapsamında 44 ilde 314 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişileri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu tespit etti.

Haberin devamı...

