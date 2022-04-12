Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi

12 Nisan 2022 Salı, 13:06

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, patentinin sahibi olduğu boru kebabını 12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü'nde uzaya göndermek için harekete geçti. Girişimci İdris Albayrak ile tanışan Aydın, fikrini paylaştı. Yaklaşık 30 kişilik ekiple ısıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlayan ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştiren Albayrak, içi helyum gazı dolu meteoroloji balonuna bağladı. Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nden alkışlar eşliğinde uçuruldu.

Yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzünde yükselen boru kebabının yolculuğu, dayanıklı kamera tarafından görüntülendi. 35-40 kilometre yükseldikten sonra stratosferde patlayan balon, uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay'ın Payas ilçesinde denize düştü. Sinyal takip cihazı sayesinde kebabı takip eden Aydın ve beraberindekiler, ilçeye gitti. Aydın, tekneyle kıyıdan 8 mil açılarak düşen kebabı alıp kente geri döndü. Personeli tarafından havai fişek ile karşılanan Aydın, uzaya gönderilen ilk boru kebabı projesini tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.