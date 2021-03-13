Adana'nın ünlü şırdancısı 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı

13 Mart 2021 Cumartesi, 12:27

Salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte tedbirlerin esnetilmesi lokantaların açılmasının önünü açtı.

Lokanta lezzetlerine hasret kalan vatandaşlarımız müdavimi oldukları lokantalar akın etmeye başladı.

Olay ise Adana'da virüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan polisin, ünlü restorana ceza yazmak istemesiyle başladı. Bu arada sürtüşme ve arbede yaşandı. İddiaya göre dükkanını 10 dakika geç kapatan esnaf cezaya tepki göstererek masa ve sandalyelerini sokağa fırlattı.

Lokantada bulunan müşteriler ise gecikmenin kendilerinden kaynaklandığını belirterek cezayı lokantaya değil kendilerine yazılmasını istedi.

Sosyal medyada ise “şırdancı bedo yalnız değildir” etiketi ile binlerce paylaşım yaparak seslerini duyurmaya başladılar.