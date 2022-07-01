Afyonkarahisarlı Gülsüm, arkadaşlarına inat 69 yaşında ehliyet aldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Gülsüm Yatan (69), yaşı nedeniyle ehliyet alamayacağını söyleyerek kendisiyle iddialaşan arkadaşlarına inat kursa gidip, 10 günde araç kullanmayı öğrendi.
Sandıklı'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gülsüm Yatan, bir süre önce sürücü belgesi almaya karar verdi. İlçedeki bir sürücü kursuna başvuran Gülsüm Yatan, 10 gün içerisinde otomobil kullanmayı öğrenerek, yazılı ardından direksiyon sınavına girdi. Gülsüm Yatan, direksiyon sınavını tek seferde geçerek B sınıfı ehliyet almayı hak kazandı.
Yaşı nedeniyle ehliyet alamayacağını söyleyerek kendisiyle iddialaşan arkadaşlarına inat sürücü belgesini aldığını söyleyen Gülsüm Yatan, "Önce çocuklar aldı sonra sıra bana geldi. Arkadaşlarım ile de iddialaştık. Heveslendim bir gayret ile aldım. Sınavdan 10 gün önce sürmeye başladım.
Sağ olsun kurs eğitmeni Zehra hanım, ilk günümde direksiyonu bana verdi. Hocalarımın araba kullanmamda faydaları çok oldu. Önceden dikiş pedalı kullandığımdan debriyajı kavramam kolay oldu. Zehra hocamın çok faydası oldu. Yaş sınırı yok azmettikten sonra her işin hakkından gelinebiliyor" dedi.
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