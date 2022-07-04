Ağaca çıkan yavru ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi
Artvin’de ağaca çıkan 3 yavru ayı bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Artvin merkez Ormanlı köyü sakinlerinden Bülent Baydar, köyde gezintiye çıktığı sırada 3 yavru ayının ağaca çıktığını fark etti. Sevimli ayı yavrularını ağacın tepesinde gören Baydar, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.
Kayıt esnasında konuşan Baydar, "3 ayı yavrusu cam ağacına çıkmış. İnmeye çalışıyorlar biz de çekimini yapıyoruz. 3'ü bir arada bizi izliyorlar" diyerek kaydı sonlandırdı.
Daha sonra ağaçtan inen ayılar koşarak bölgeden uzaklaştı.
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