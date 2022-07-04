Ağaca çıkan yavru ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi

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Artvin’de ağaca çıkan 3 yavru ayı bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:39

Artvin merkez Ormanlı köyü sakinlerinden Bülent Baydar, köyde gezintiye çıktığı sırada 3 yavru ayının ağaca çıktığını fark etti. Sevimli ayı yavrularını ağacın tepesinde gören Baydar, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.

Kayıt esnasında konuşan Baydar, "3 ayı yavrusu cam ağacına çıkmış. İnmeye çalışıyorlar biz de çekimini yapıyoruz. 3'ü bir arada bizi izliyorlar" diyerek kaydı sonlandırdı.
Daha sonra ağaçtan inen ayılar koşarak bölgeden uzaklaştı.

Artvin yavru ayı

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