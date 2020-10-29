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Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ı canlı yayında böyle uyardı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'nin Özel Yayın'ında Elif Doğan Şentürk ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Davutoğlu, canlı yayında AKP Genel Başkanı, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı asgari ücret konusunda uyardı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 09:28

KRT canlı yayınında "Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyorum gerçek rakam budur yanındakilere inanmasın" diyen Davutoğlu, "Asgari ücrette şu anda Türkiye Avrupa'da Arnavutluk'tan sonra sondan ikincidir.  Türk halkı Sovyetlerin bıraktığı 80’li yıllarda kalmış Doğu Avrupa ülkelerinden geriye getirilmişse bunun sorumlusu kim? Bu asgari ücretle kaç ekmek alınabilir hiç bunun hesabı yapıldı mı? Bir güne 10 dolar düşüyor OECD standartlarına göre. Dünyada bir günde 10 dolarla ne alınır, Türkiye’de ne alınır?" dedi.

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