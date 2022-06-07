Ahmet Özal oy hedefini açıkladı: 'Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz'

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Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, 'Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz' iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 12:16

Siyasete Tek Parti ile dönen Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'de, önümüzdeki seçimlere ilişkin oy hedeflerini açıkladı.

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