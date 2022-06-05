Aile hekimleri, 'ceza yönetmeliği'ne karşı bir kez daha iş bırakıyor: 'Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!'

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Aile hekimleri, ‘ceza yönetmeliği’ olarak adlandırdıkları ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde iş bırakmaya hazırlanıyor. 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iş bırakacak olan aile hekimleri, Ankara'da bir araya gelerek Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Bu defa sesimizin duyulmasını ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

ANKA
05 Haziran 2022 Pazar, 11:57

Aile hekimleri, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması talebiyle 30 Haziran-1 Temmuz'da iş bırakacak.

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