Ailenin tartışması polis merkezinde bitti

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, A.Ç. (38) ve eşi B.Ç. (53) sokak ortasında tartışınca polis, müdahale etti. Polis memurları, çift ve çocukları arasında arbede yaşanınca taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

DHA
02 Haziran 2022 Perşembe, 10:47

Olay dün, Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. ile B.Ç. sokak ortasında tartıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada çiftin oğulları O.Ç. ve O.Ç. de olay yerine geldi. Polis memurları ve aile arasında çıkan tartışma sırasında arbede yaşandı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle aile polis merkezine götürüldü. Polisler ve aile fertleri birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşanan arbede ile gözaltına alınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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