Akaryakıt istasyonunda panik anları: Otomobil alev aldı

22 Mayıs 2022 Pazar, 13:56

Sakarya'da akaryakıt istasyonuna benzin almak için gelen otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alevler, yurttaşların yangın tüpüyle müdahalesinin ardından söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kaynarca ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin almak için depoya yanaşan Tofaş marka otomobilin motor kısmı alev aldı. Benzin pompasının önünde yaşanan yangın, panik oluştururken, yurttaşlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Facianın önüne geçildiği panik anları yurttaşların ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.