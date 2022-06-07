Akaryakıt istasyonunu oyuncak tabancayla soymuş

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Adana'da girdiği akaryakıt istasyonunda 2 pompacının üzerlerindeki 1200 TL'yi gasbedip kaçan Hanifi Sönmez (25), yakalanıp, tutuklandı. 'Hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi suçlardan 19 kaydı bulunan Sönmez'in soygunda kullandığı tabancanın ise oyuncak olduğu tespit edildi.

DHA
07 Haziran 2022 Salı, 12:07

Olay, 5 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Yüzünde kar maskesi akaryakıt istasyonuna giren kişi, belinden çıkardığı tabanca ve elindeki bıçakla 2 pompacıyı tehdit etti.

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