Akaryakıt zamları protesto edildi: 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'

06 Haziran 2022 Pazartesi, 20:08

Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları, bugün otomobil maketiyle kentte tur atarak protesto etti. Saadet Partililer, akaryakıt zamlarına, üzerinde “Tekerlekler dönmüyor, tabana kuvvet” yazan ve far yerine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin gözlerine yer verilen otomobil maketiyle İzzet Baysal Caddesi’nde tur atarak tepki gösterdi.

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