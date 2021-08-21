Akdeniz’de Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası ilk defa canlı olarak görüntülendi
Akdeniz’de gözlemlenen ancak Türkiye’de henüz yuva kaydı olmayan Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası ilk defa Muğla Göcek’te canlı olarak görüntülendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağasının Göcek sularında yüzdüğü görüntülerin yer aldığı paylaşımda, “Akdeniz’de bulunan ancak ülkemizde henüz yuva kaydı olmayan, boyu 2 metreye ve ağırlığı 600 kilograma varabilen, yaşayan en büyük kaplumbağalardan Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası; Göcek sularımızda ilk defa canlı olarak görüntülendi” ifadelerine yer verildi.
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