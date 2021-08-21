Akdeniz’de Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası ilk defa canlı olarak görüntülendi

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:24

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağasının Göcek sularında yüzdüğü görüntülerin yer aldığı paylaşımda, “Akdeniz’de bulunan ancak ülkemizde henüz yuva kaydı olmayan, boyu 2 metreye ve ağırlığı 600 kilograma varabilen, yaşayan en büyük kaplumbağalardan Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası; Göcek sularımızda ilk defa canlı olarak görüntülendi” ifadelerine yer verildi.