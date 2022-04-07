Akkuyu Nükleer inşaatında 3 aydır maaş alamayan 700 işçi eylemde

07 Nisan 2022 Perşembe, 16:07

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde taşeron Genar Gentes Yapı firması bünyesinde çalışan 700 işçiye yaklaşık 3 aydır maaşlarının ödenmediği belirtildi. Maaş alamayan işçiler 15 gündür sahaya gitmelerine rağmen iş yapmayarak eylem başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde sahaya giden işçiler toplu yürüyüş yaptı.