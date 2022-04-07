Akkuyu Nükleer inşaatında 3 aydır maaş alamayan 700 işçi eylemde

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Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali türbin inşaatını üstlenen Gentes Yapı firmasında çalışan işçiler, 700 işçiye yaklaşık 3 aydır maaş ödenmediği gerekçesiyle bu sabah şantiyede protesto yürüyüşü yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 16:07

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde taşeron Genar Gentes Yapı firması bünyesinde çalışan 700 işçiye yaklaşık 3 aydır maaşlarının ödenmediği belirtildi. Maaş alamayan işçiler 15 gündür sahaya gitmelerine rağmen iş yapmayarak eylem başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde sahaya giden işçiler toplu yürüyüş yaptı.

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