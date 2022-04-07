Akkuyu Nükleer inşaatında 3 aydır maaş alamayan 700 işçi eylemde
Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali türbin inşaatını üstlenen Gentes Yapı firmasında çalışan işçiler, 700 işçiye yaklaşık 3 aydır maaş ödenmediği gerekçesiyle bu sabah şantiyede protesto yürüyüşü yaptı.
Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde taşeron Genar Gentes Yapı firması bünyesinde çalışan 700 işçiye yaklaşık 3 aydır maaşlarının ödenmediği belirtildi. Maaş alamayan işçiler 15 gündür sahaya gitmelerine rağmen iş yapmayarak eylem başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde sahaya giden işçiler toplu yürüyüş yaptı.
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