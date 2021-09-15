AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı’nın oy oranı ile ilgili “Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP kendi oy oranımızı artırmaya bakıyoruz. Ve bugün itibarıyla 50'yi geçen bir durumumuz var. Allah'ın izniyle ben 2023 seçimlerde 2018'den daha fazla oyla inşallah ipi göğüsleyen yine Cumhur İttifakı olacak” ifadelerini kullandı.
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