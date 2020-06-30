AKP, maden şehidi yakınları için kanun teklifini reddetti

30 Haziran 2020 Salı, 22:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşma ile TBMM Genel Kuruluna gelerek oylanacak olan “şehit madenci ailelerine kamuda istihdam hakkı tanıyan yasanın genişletilmesiyle ilgili kanun teklifine” destek verilmesi çağrısında bulundu. Teklif, AKP milletvekillerinin oylarıyla red edilirken, MHP çekimser kaldı.



Geçen yıl TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun tasarısının 73'üncü maddesiyle 10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkan sağlandı. Kömür madenleriyle bilinen Zonguldak'ta yasaya getirilen tarih sınırlandırılması, yasadan yararlanamayan maden şehidi yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Başkanlığı'na yasadaki tarih sınırlandırılmasının kaldırılması için 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin' kanun teklifi verdi.

Yavuzyılmaz, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında "Bir avuç kömüre ömrünü vererek çalışan madencileri unutmayın" diyerek gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2003-2014 yılları arasındaki tarihlerle sınırlandırılan, maden kazalarında şehit olan madencilerin ailelerine devlette istihdam hakkı tanıyan kanundaki bu süre sınırlamasının kaldırılması için verdiğim kanun teklifine destek istemek için karşınızdayım. Maden şehit çocuklarına destek istemek için! Zonguldak Kozlu’da büyümüş bir milletvekili olarak, henüz ortaokula giderken 1992 yılında Kozlu TTK’da yaşanan grizu faciasında 263 arkadaşım bir günde, bir anda babalarını kaybettiler. Bu çocuklar babasız büyüdüler ve hala babasızlar. Grizu faciasının acıları onlar için sadece bir gün içinde yaşanıp bitmedi. Şehit madenci aileleri hala o acıları yaşıyor. Bugün itibariyle 2003 yılı öncesindeki maden kazalarında şehit olan işçilerin ailelerinden devlette işe alınabilecek yaşta olanların sayısı 500-600. Devlete neredeyse yük getirmeyecek ve ben bu vatanın evladıyım diyen herkesin boynunun borcu olan, maden kazalarında öldüğü olduğu tarihe göre şehitler arasında ayrımcılık yapan bu tarih aralığının kaldırılmasını talep ediyoruz. Ülke kalkınması adına binlerce şehit veren madenci kentlerini unutmayın.. Zonguldak'ta kömür madenciliğinin 150 yıllık tarihinin en büyük felaketinde 3 Mart 1992 yılında 263 madencinin şehit olduğu Kozlu’yu unutmayın.. 1983'te 103 işçinin yaşamını yitirdiği Armutçuk'u unutmayın.. 1990 yılında Amasya’da 3 ü yanarak olmak üzere kaybettiğimiz 65 işçimizi unutmayın.. 1995 yılında 38 madencinin göçük altına kalarak can verdiği Yozgatı unutmayın.. Halen kanıyor yüreklerimiz.. Acımız halen taze.."