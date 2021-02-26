AKP'deki skandal görüntülere Kaftancıoğlu'ndan sert tepki
AKP Hatay İl Gençlik kongresinin, davullu zurnalı pandemi kurallarının hiçe sayılarak yapıldığı görüntülere, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.
Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresinde partililerin kapalı mekânda bir araya geldiği, pandemi kurallarına dikkat etmediği, şarkılar söylediği, davullar eşliğinde birbirlerini omuzlarına alarak oyun oynadığı anlar yaşandı.
11 Şubat’ta gerçekleştirilen gençlik kolları kongresinde, AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt, partililer tarafından omuzlara alındı, kongre bir düğün havasında kutlandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde birçok kişinin maske takmadığı da görüldü.
Milletvekilleri, il başkanı, belediye başkanları ve partililerin kongrede sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu görüntülere yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki topladı.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN TEPKİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından skandal görüntüler için şöyle tepkide bulundu:
O esnada;
İstanbul’da kepenk indiren binlerce esnaf
Evine ekmek götüremeyen restoran çalışanları
Eğlence sektöründe işsiz kalmış emekçiler
Müzik aletlerini satmak zorunda kalan sanatçılar
Kısacası pandemi değil yaşatılan pandomim nedeniyle intiharın eşiğine gelmiş binler vardı...
KASIM AYINDA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
Omuzlardaki görüntüsüyle dikkat çeken AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt, kasım ayında Covid-19’a yakalanmıştı.
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