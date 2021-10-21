AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü, dans etmesini istedi

21 Ekim 2021 Perşembe, 10:09

Karaköprü Belediyesi tarafından yapılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin il protokolünün katıldığı açılışı öncesinde merkezi ziyaret eden AKP'li Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile merkezdeki ‘Ada' isimli robot orasında ilginç bir diyalog yaşandı.

AKP'li Baydilli'nin, "Ada en çok kimi seviyorsun?" sorusuna robot programlandığı gibi, "Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesi'ni ve bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum" yanıtını verdi.

Yaşanan diyalogun ardından Baydilli, robotun dans etmesini istedi. Robot da, "Umarım dansımı beğenirsiniz" diyerek dans etmeye başladı.

Söz konusu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Metin Baydilli, "Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezimizdeki Ada'yı çok seveceksiniz" dedi.