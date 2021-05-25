AKP'li belediye çalışanı ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti

25 Mayıs 2021 Salı, 13:03

Müdür yerinde yokken masaya oturarak video çeken Fatma Yüksel, "Sevgili arkadaşlarım, Şaduman hanım yokken, Gençliğe Hitabe okuyacağım, lütfen beni dinleyin" diyerek başladığı videoya ihtiyaç sahiplerine hakaret ederken, hitabe ile de dalga geçti.

Söz konusu videoda, "Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevingar ve Beyhan tarafından exelle aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürlerle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına verilmektedir" gibi ifadeler kullanan Fatma Yüksel, "Bizim en önemli fazifemizdir. Herkese koli vermek. Koli koli koli diye ağlayanlara alın ulan kolinizi demektir" şeklinde sürdürdü.

Skandal ifadeler hakkında açıklama yapan AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, söz konusu çalışanın işine son verildiğini aktardı. Ulaştığımız belediye yetkilisi, Yüksel hakkında suç duyurusunun yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada ayrıca Fatma Yüksel'in psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Görüntülerin Çorlu Haber isimli sitede yayınlanmasının ardından Yasin Kartoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

CHP’den Başakşehir Belediyesi’ne tepki

AKP'li Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin, yardıma muhtaç yurttaşlarla dalga geçtiği videosu ortaya çıktı. Belediyeden yapılan açıklamada, Fatma Yüksel isimli çalışanın işine son verildiği belirtildi. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır da konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak, “Gençliğe Hitabeyi alay konusu yaparak, muhtaç yurttaşlarımıza hakaret etme cüretini gösteren AKP anlayışının somut tezahürü olan ahlak dışı bu tutum ve davranışı şiddetle kınıyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yayımlanan açıklamada, “Bilindiği üzere Başakşehir Belediyesine bağlı sosyal hizmetler müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin bir belediye personelinin Milletimizin karakteri ve ruhunu yansıtan Gençliğe Hitabeyi alay konusu yaparak yardıma muhtaç yurttaşlara yapılan sosyal yardımlar üzerinden hakaret ettiğine birlikte tanık olduk. Başakşehir belediyesi bahsi geçen personelinin psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek bu kişi ile alakalı gerekli işlemleri yaptığına dair sosyal medya hesaplarından açıklama yapmıştır. Sosyal yardımlara ilişkin çok önemli bir kamu hizmetinde psikolojik sorunlar yaşadığı bilinen bir personelin çalıştırılması yöneticilik ciddiyetinden uzak bir anlayışın tezahürü olmakla birlikte; bu gerekçenin arkasına sığınmak aymazlıktır” denildi.

“Gençliğe Hitabeyi alay konusu yaparak, muhtaç yurttaşlarımıza hakaret etme cüretini gösteren AKP anlayışının somut tezahürü olan ahlak dışı bu tutum ve davranışı şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Unutulmasın ki; İnsanlığı çıplak olana, hiçbir ahlak kuralını giydiremezsiniz. Dindar ve kindar nesil yetiştirmekle övünen AKP anlayışına anımsatmak isterim ki;

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, onun düşünceleri ve milletimizin toplumsal değer yargılarına hakaret dilmesini ve sorumluluktan kaçınmaya çalışılan hiçbir açıklama ve gerekçeyi kabul etmiyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi ‘Bir millet, zenginliği ile değil, ahlak değeriyle ölçülür.’ Ülkemizin kurucusuna, onun düşüncelerine, toplumumuzun yardıma muhtaç yurttaşlarına hakaret edilmesini ve milletimizin değer yargılarının ayaklar altına alınmasını bir kez daha şiddetle kınıyoruz.”