AKP'li Bülent Turan'dan asgari ücret açıklaması

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve yeni asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğunu duyurmuştu. Ancak Erdoğan'ın açıkladığı rakam, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 Haziran’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldı.

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