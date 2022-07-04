AKP'li Bülent Turan'dan asgari ücret açıklaması
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, asgari ücrete ilişkin, "Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve yeni asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğunu duyurmuştu. Ancak Erdoğan'ın açıkladığı rakam, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 Haziran’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldı.
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