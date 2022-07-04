AKP'li Bülent Turan'dan asgari ücret açıklaması

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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, asgari ücrete ilişkin, "Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var" dedi.

AA/Cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve yeni asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğunu duyurmuştu. Ancak Erdoğan'ın açıkladığı rakam, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 Haziran’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldı. 

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AKP Bülent Turan asgari ücret

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