AKP'li çiftçi isyan etti: Cumhurbaşkanım battık, vallahi battık!

08 Ocak 2021 Cuma, 10:16

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Erdem, patates üreticilerinin sorunlarını dinlemek için Bağlama kasabasına gitti. Burada çiftçi Burhan Battal, ürettikleri ürünlerin maliyetini karşılamadığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. “Sayın Cumhurbaşkanının bilgisi yok, bilgisi olsa el atardı” diyen Battal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de tepki göstererek, “Ya bu işle ilgili bilgisi yok ya da bıraksın ya. Battık, vallahi battık. Kur’an çarpsın battık. Ben de AK Partili değil miyim, maraba mıyım ben? Battık vallahi battık, Sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duyun” diye konuştu.

Battal girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Yazık değil mi bana?” diye sordu.

Çiftçi Sinan Akkuzu da elindeki patatesleri göstererek, büyük olan patatesleri girdi maliyeti olarak sıralandıktan sonra küçük patatese ise “Bu da bize kalan. Bunu da satamıyoruz” dedi. “Ne olacak çiftçinin hali?” diye soran Akkuzu, AKP’nin iktidara gelişini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Onlar zaten 2002’de gelirken ABD’ye söz verdiler. Çiftçiyi batıracaksın dediler, bizi batırdılar. Battık efendim biz. Hepimiz icralığız. Traktörler icralık, gübreyi, mazotu ödeyemedim. Depoya çektiğimiz malın işçi parasını ödeyemedim. Yazık değil mi bu işçiye? Yazık çoluğuyla çocuğuyla geldi bize çalıştı. Çiftçi battı efendim, Tarım Bakanı, Cumhurbaşkanı duysun. Köy yerlerinde kimsenin huzuru yok. Bir teneke yağı evimize alamıyoruz. Veresiye alıyorduk, bakkal vermiyor. Şeker alamıyoruz, komşudan komşuya herkes birbirine şeker alıyor çay içmek için.”

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ise çiftçinin ve köylünün perişan olduğunu anlatarak, “Hepsi perişan evine götürecek ekmekleri yok” dedi. Adem, AKP hükümetini eleştirerek, “18 yılda yaptıkları en büyük iş çiftçiyi batırmak oldu” diye ekledi.