AKP’li isimden skandal video! ‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı

30 Eylül 2020 Çarşamba, 16:11

Yerel seçimlerde Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı için AKP’den aday adayı olan Baran Kejanlı adlı kişi, verdiği ‘mafya hizmetleri’ni TikTok’ta reklam yaptı. Kejanlı, TikTok’ta paylaştığı videoda, parasını kaptıranların, işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

‘TEK ADRES BARAN KEJANLI’

Video, ekşisözlük’te açılan bir başlıkla gündeme geldi. Kendini TikTok’ta paylaştığı bir video ile tanıtan Baran Kejanlı isimli şahıs, verdiği mafya hizmetlerini sıralayıp “tek adres Baran Kejanlı” dedi. Kejanlı, parasını kaptıran, mağdur ve çaresiz, işini mahkemede çözemeyen kişilerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

Kejanlı’nın daha önce AKP’den Urfa Ceylanpınar belediye başkanlığı için aday adayı olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN VE SİYASİLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Twitter profilinde sürekli olarak AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ı öven Kejanlı’nın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erdoğan ve AKP’li birçok isimle de fotoğrafları bulunuyor.