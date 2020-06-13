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AKP'li Metiner'den Melih Gökçek itirafı

AKP'li Mehmet Metiner, katıldığı tartışma programında, "Melih Gökçek'i neden görevden aldınız?" sorusuna, "Parsel parsel sattığı için" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 18:03

AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Ankara'nın görevden alınan eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'e ilişkin soruya çarpıcı bir yanıt verdi. 

Hasan Ören'in, tartışma esnasında, "Melih Gökçek'i neden görevden aldınız?" sorusuna AKP'li Metiner, "Parsel parsel sattığı için" sözleriyle yanıt verdi. 

Mehmet Metiner'in bu itirafı karşısında Ören, teşekkür etti.

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