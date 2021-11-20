AKP'li Mücahit Birinci: Alışacaksınız!

20 Kasım 2021 Cumartesi, 07:46

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin son grup toplantısında "Faizi savunanla beraber olmam olamam" ifadelerini kullanmış, Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görülmüştü. Bu gelişme sonrası Elvan'ın görevden alınabileceği yorumları yapılmıştı.

HaberTürk televizyonunda ekranlara gelen "Enine Boyuna" adlı programda eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın görevden alınması gündeme gelince stüdyoda gerginlik yaşandı.

Ersan Şen ile AKP'li Birinci arasında geçen diyalog şöyle:

Ersan Şen: Naci Ağbal gibi bir insanı, Merkez Bankası Başkanlığına getirip de sabahın 4'ünde niye görevden alıyorsunuz, gerekçesi ne arkadaş. Ne yaptı bu adam?

AKP'li Birinci: Anayasal yetkisi var.

Şen: Hiçbir şekilde hukuk devletinde 'anayasal yetkisi vardır' diyerek işin içinden kurtulamazsınız. Çünkü o anayasal yetkinin kullanılmasının maliyeti bize.

Birinci: Alışacaksınız, alışacaksınız

Şen: Hayır hiçbir şeye alışmayacağız



