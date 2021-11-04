AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları: "Siz de o kadar zorlamayın..."
AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir programda bir CHP'li milletvekiline ithamlarda bulunduktan sonra sunucu ile arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.
AKP'li Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir programda CHP'li bir milletvekiline ithamlarda bulunup, "ismini verebilirim" diye sordu. TVNET sunucusunun, "Buyurun ismini verin" demesine rağmen AKP'li Yavuz, ısrarla isim veremedi.
Yavuz ile sunucu arasındaki diyalog şöyle:
"Bakınız bir resim var. Bu resimde CHP'li ve Ak Partili milletvekilleri var. Ben YSK üyelerini bilmem nereden almış, nereye götürmüşüm diye onu kurguladılar ve yayınladılar. CHP milletvekili, ismini vermeyeyim... Dilerseniz de veririm..."
"Buyurun verin..."
"Bir CHP milletvekili var bu karelerin içinde. Diyor ki CHP'lilere, 'Yahu siz Allah'tan korkun, Ali İhsan'ı vuralım derken beni de YSK üyesi yaptınız."
"Hangi CHP milletvekili bunu söylüyor?"
"Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili..."
"Hangisi?"
"Siz de o kadar zorlamayın..."
"Siz 'isterseniz ismini veririm' deyince..."
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu