AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül kürsüde şiir okudu: Yurttaş isyan etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘Ben Urfayım’ isimli şiiri okurken yurttaşın isyanı sosyal medyanın gündemine oturdu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘Ben Urfayım’ isimli şiiri okuması sosyal medyada viral olurken Beyazgül'ün şiir okuduğu anlarda bir yurttaşın isyanı medyaya yansıdı.
AKP'li bir kullanıcının çekerek sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaştığı görüntüde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önce kürsüye çıkan Şanlıurfa'nın AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önce Mehmet Sadık Alican'ın ‘Ben Urfayım' şiirinden dörtlükler okuduktan sonra, Viranşehir'e yaptıkları hizmetleri anlatmaya başladı.
Bu sırada bir vatandaş, “Çocuklarımız okula gidemiyor. Yol yok, yol. Gelme köyümüze. 3 senedir çocuklarımız okula gidemiyor” diye bağırdı.
CHP VEKİL PAYLAŞTI
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyada viral olan görüntülere ilişkin “Şanlıurfa'da Bakan Nebati ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sahnede ‘Eyüp Sabrını tavsiye ederken, vatandaşın isyanı: Yok yok, çocuklarımız okula gidemiyor” yorumunu yaptı.
Şanlıurfa'da Bakan Nureddin Nebati ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sahnede "Eyüp sabrını" tavsiye ederken, vatandaşın isyanı: Yol yok! Çocuklarımız okula gidemiyor!"@NureddinNebati @zabeyazgul pic.twitter.com/wzImwuQGgX— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) March 22, 2022
İSYAN ETTİLER
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün, kürsüden okuduğu ve vatandaşın isyanına yol açan şiirinin tamamı şöyle:
Ben Urfa'yım.
İbrahim eliyle yüreklere dokunmuşum
Ateşler içinde, gül bahçesi olmuşum
Eyüp olup, çilelerle sınanmışım
Çalmamışım namert kapısını
Kendi ateşimle kavrulmuşum
Ben Urfa'yım, Viranşehirim
Bakmayın ismimin viran kalmış
Bende ne cevherler saklı kalmış
Ben Urfa'yım, Arabım, Türküm, Kürdüm
Dünya ile kardeşim
Aramayın boşuna, cihanda yoktur eşim.
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