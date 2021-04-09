AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi

09 Nisan 2021 Cuma, 14:47

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında düzenlenen toplantının ana gündemini Gürpınar Mahallesi’ndeki riskli yapılara yönelik plan notu değişikliği oluşturdu. Teklif CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. İBB’nin kentsel dönüşümü teşvik etmek için aldığı kararın 39 ilçeyi kapsadığını ve bu kararın diğer tüm ilçelerde oybirliğiyle kabul edildiğini belirten Çalık, “Meclisimizde kararın oy çokluğuyla kabul edilmesini anlamlandıramıyorum. Deprem ve kentsel dönüşüm 365 bin insanımızın yaşadığı kentimizi ilgilendiren bir gündem. Vatandaşın canının olduğu yerde siyaset yapmayacağız” dedi.

‘UZLAŞMAYA AZ KALDI’

Kentsel dönüşüm sürecinin anlatıldığı bir sunum yapan Çalık, 1999 öncesi ve sonrası yönetmelikler arasındaki farkı da paylaştı. Çalık “En riskli yapı adasında 1. etap kentsel dönüşüme başladık. Vatandaşlarımız muvafakatname imzalamaya başladı ve uzlaşmaya az kaldı” dedi.