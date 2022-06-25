AKP'nin kalesi Konya'da esnaflar pahalılıktan dert yandı: 'Günden güne kan kaybediyouz'

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CHP'li vekiller Konya Ereğli’de esnafın sorunlarını dinledi. Bir halk otobüsü şoförü, “Biz günden güne kan kaybediyoruz. Akşama kadar kazandığımız parayı, petrollere verip gidiyoruz. Ev geçindiriyoruz. Ailelerimiz perişan. Elimizden geldiği kadar vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ayakta kalmamız için mazot alabilirsek ona şükrediyoruz” dedi.

ANKA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:57

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile birlikte Konya Ereğli’de esnafın sorunlarını dinledi. CHP heyetinin dinlediği bir halk otobüsü şoförü, şunları söyledi:

Biz günden güne kan kaybediyoruz. Akşama kadar kazandığımız parayı, petrollere verip gidiyoruz. Ev geçindiriyoruz. Ailelerimiz perişan. Elimizden geldiği kadar vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ayakta kalmamız için mazot alabilirsek ona şükrediyoruz.”

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