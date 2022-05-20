AKP'nin kalesinde yurttaştan Binali Yıldırım'a: 'Vallahi millet perişan'

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:34

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, beraberinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleriyle birlikte Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. AKP'li Cihanbeyli Belediyesi'nin 18 uygulamasından dolayı mağdur olduklarını yurttaşlar Binali Yıldırım'a dert yandı.



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