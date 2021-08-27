AKP'ye oy veren yurttaş, Kılıçdaroğlu'na böyle dert yandı

27 Ağustos 2021 Cuma, 08:59

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Çorum'a geldi. Kentte; kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Yurttaşlar, Kılıçdaroğlu’na; emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'na 40 yaşında olduğunu ve işsiz olduğunu söyleyen bir başka yurttaş ise şunları söyledi:

"İşsizim, ben bu hükümete oy verdim. Ailem de ben de kardeşim de oy verdi. Artık vermeyeceğiz. Ben eşimden ayrıyım. Neden biliyor musunuz? İşsiz olduğum için. 40 yaşındayım bin gün sigortam yok. 19 yıldır bu parti iktidarda."

Kılıçdaroğlu ise "Beraber çözeceğiz İnşallah" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çekinmek isteyen bir tekstil işçisi kadın, "Ben tekstilde çalışıyorum. Bu asgari ücreti ne zaman yükselteceksiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu ise kadına, "Hem asgari ücreti yükselteceğiz hem vergi almayacağız" yanıtını verdi.

Tekstil işçisi kadın ise, "Bir fotoğraf çekinelim mi? Patronuma göstereceğim seni" dedi. Kılıçdaroğlu da kadına, "Patronuna selam söyle ama" diye konuştu.

Kent meydanı yakınlarında ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan bir yurttaş Kılıçdaroğlu'nu, "Gelen her siyasetçi bana ayakkabılarını boyatır. Ayakkabı boyatmadan gitmez" sözleri ile davet etti. Kılıçdaroğlu ise yurttaşın daveti üzerine oturarak ayakkabılarını boyattı, sohbet etti.

Çorum'da özel günler için yapılan İskilip dolmasının yapılışını anlatan aşçı, Kılıçdaroğlu'na, adet olduğu için dolmanın kapağını açtı. Dünyanın ikinci büyük fabrikasını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Çorumlu iş insanlarıyla buluştu. Ardından kanaat önderleri, STK temsilcileri ve muhtarlar programında kapsamında Çorum'un sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, yurttaşların yönelttiği soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Çorum Sanayi ve Ticaret Odası, Gaziler Derneği ve Otizm Derneği'ni ziyaret etti.